Rete fognaria a Scoglitti e depurazione, Sallemi (FdI): “Circa 45 milioni grazie a sinergia tra Governo Regionale e Nazionale”

Questa mattina il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia con il capogruppo all’Ars Giorgio Assenza e i consiglieri e circolo FdI di Vittoria hanno effettuato un sopralluogo a Scoglitti e hanno avuto modo di incontrare il Responsabile Unico del Procedimento di Iblea Acque, l’ingegner Savarese, per fare il punto sui lavori che interesseranno la rete fognaria di Scoglitti e Vittoria e la deputazione.

“Grazie all’impegno del governo Meloni e alla sinergia con il governo regionale la nostra città ha ottenuto un finanziamento di oltre 35 milioni di euro, dai Fondi di Sviluppo e Coesione, per il completamento e il potenziamento del depuratore di Vittoria e per la rete fognaria di Scoglitti”, dice il senatore Sallemi con i consiglieri comunali di FdI.

Poi Sallemi specifica: “Fondi a cui si aggiungono i circa 9 milioni già stanziati dal Commissario per la Depurazione Fabio Fatuzzo. Uno dei finanziamenti complessivi tra i più elevati in Sicilia che sfiora i 45 milioni di euro. Siamo costantemente in contatto con il commissario Fatuzzo per fare in modo che i lavori partano il prima possibile e l’ingegnere Savarese ha rassicurato sui tempi di gara e verosimilmente già a settembre dell’anno prossimo potrebbero partire i lavori. Lavori che andranno a risolvere i problemi atavici di Scoglitti figli di una politica che non ha mai programmato, che ha distrutto il territorio con l’abusivismo e che non è stata in grado di intercettare finanziamenti. Siamo orgogliosi di aver lavorato, con l’onorevole Assenza, portando risultati concreti per la città”

