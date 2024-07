Pedofilia in chiesa. Si accusano a vicenda due vescovi

E’ polemica tra due vescovi sui casi di Rugolo e di Gela, in particolare tra Mons. Michele Pennisi, e Mons. Rosario Gisana, modicano, attualmente a capo della Diocesi di Piazza Armerina. In particolare è la vicenda di pedofilia per la quale è stato condannato un sacerdote, Giuseppe Rugolo, per violenza sessuale aggravata a 4 anni e mezzo di carcere dal tribunale di Enna. In una lunga intervista, su La Stampa, all’indomani del deposito delle motivazioni della sentenza nelle quali i giudici scrivono che “la Curia, nella persona del vescovo Gisana, avrebbe facilitato l’attività predatoria di un prelato già oggetto di segnalazione”, il vescovo di Piazza Armerina si era difeso dicendo che “i fatti che hanno riguardato i rapporti tra A.M. (il giovane che ha denunciato, ndr) e Giuseppe Rugolo si sono verificati prima del mio insediamento come vescovo”. «Se durante il mio vescovato a Piazza Armerina – attacca Pennisi – fossi venuto a conoscenza di questi fatti che, preciso, per me costituiscono reato, non avrei esitato a prendere provvedimenti». Monsignor Michele Pennisi, prima di andare in pensione, era stato alla guida della Diocesi di Monreale, ma fino al 2013 era stato a Piazza Armerina. Pennisi ha risposto all’attuale vescovo, Rosario Gisana, che lo ha chiamato in causa nella vicenda. «Io non ho mai ricevuto – conclude Pennisi – alcuna segnalazione in merito a Rugolo. Perché quando sono stato informato, come in un caso di Gela, ho preso immediatamente seri provvedimenti».