Scicli. Avviso Pubblico per l’acquisizione di progetti finalizzati al potenziamento dei centri estivi

Il Comune di Scicli ha indetto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di Progetti organizzativi per la realizzazione dei Centri Estivi ed altre attività di socializzazione quali, servizi socio educativi territoriale e altre attività ludico ricreative per il periodo Luglio/Dicembre 2024, attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori al fine di garantire il loro benessere personale, lo sviluppo delle capacità relazionali e

cognitive.

Si tratta dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di progetti finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati anno 2024.

Scadenza 03.08.2024.

Avviso e relativa modulistica sono presenti nella Sezione Avvisi – Bandi e Gare del sito del Comune.

