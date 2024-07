Cgil. In evoluzione il comitato promotore per abolire l’Autonomia Differenziata

Cresce anche in provincia il comitato promotore per l’abrogazione dell’autonomia Differenziata che ad oggi conta 38 organizzazioni aderenti.

È già partita alla grande la raccolta firme anche nel territorio ibleo che ha visto, nello scorso fine settimana, otto punti di raccolta firme in tutta la provincia.

Così come sta avvenendo in tutta Italia, importanti rappresentanti Istituzionali stanno prendendo posizione schierandosi apertamente contro l’autonomia differenziata, aderendo ai comitati provinciali.

Nel territorio ibleo hanno aderito i sindaci di Vittoria, Aiello, di Pozzallo, Ammatuna, di Chiaramonte Gulfi, Cutello, di Giarratana, Giaquinta e il vice sindaco di Monterosso Almo Giaquinta.

“Un atto politico ed istituzionale molto importante, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, da parte di chi rappresenta le comunità locali che a sud dovranno fare i conti con gli effetti di questa riforma iniqua e inefficiente sotto il profilo dei rapporti istituzionale.

L’Autonomia Differenziata con l’approvazione in Parlamento segna un punto di non ritorno nell’equità dell’assistenza sanitaria nella disponibilità di risorse per le politiche sociali e socio assistenziali, tra le regioni del sud rispetto a quelle del nord.

Un comitato che cresce insieme alla consapevolezza dei cittadini di dovere cancellare questa riforma che inasprirà tante diseguaglianze già presenti nel Paese, L’adesione di molti Sindaci aggiunge forza alla battaglia e soprattutto la qualifica attraverso la scelta di schierarsi da un punto di vista istituzionale”.

