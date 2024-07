Vertenza Igiene Ambientale. FP CGIL esclusa dai tavoli di confronti

La FP CGIL si trova costretta a reiterare l’invito all’amministrazione comunale di Modica di procedere, in tempi brevissimi, alla formale convocazione di un incontro sulle problematiche, trasferiteci dai lavoratori della IGM Cantiere di Modica, riguardanti varia aspetti, che vanno dalla sicurezza sul lavoro, al rispetto del capitolato speciale e ovviamente il pagamento delle retribuzioni e quattordicesima al Personale, quasi mai in linea con le scadenze previste dal CCNL di riferimento.

La responsabile del Dipartimento di igiene Ambientale, Graziana Stracquadanio, in una nota inviata al sindaco, all’assessore all’Ecologia, al dirigente di settore e alla ditta E.S.P.E.R. srl di Torino denuncia:

”Purtroppo, inspiegabilmente registriamo un atteggiamento poco collaborativo nei confronti del sindacato, succede poi che, mentre qualche sigla sindacale, riceve le giuste attenzioni e gli si dà la possibilità di un confronto congiunto con la ditta che gestisce il servizio, nel caso della CGIL, gli incontri seppur richiesti in modo formale, se va bene, si consumano nei corridoi di palazzo San Domenico.

Prova ne è, l’ultimo incontro tenutosi tra l’amministrazione e la ditta IGM, svoltosi escludendo dal tavolo di confronto la nostra sigla sindacale, malgrado l’ordine del giorno riguardasse argomentazioni d’interesse comune a tutte le sigle sindacali si apprende infatti che l’argomento in discussione riguardava espressamente la questione della quattordicesima e degli stipendi.

Non riusciamo a comprendere quale siano le motivazioni per cui veniamo esclusi sistematicamente dai tavoli concertativi, così come non comprendiamo le motivazioni per cui le nostre note non ricevono alcun riscontro, per citarne qualcuna pensiamo alla richiesta inoltrata al Comune di Modica già nel mese di gennaio c.a., e successiva reitera, con la quale veniva richiesto un confronto con l’Amministrazione e la ESPER Srl, incaricata dall’Ente alla predisposizione degli atti progettuali per l’affidamento del nuovo appalto di Servizio Gestione di Igiene Urbana, in atto in regime di proroga (1 anno), poiché scaduto il 31.12.2023, con l’intento di poterlo integrare attraverso gli spunti forniteci dai lavoratori”.

“Ci domandiamo, conclude la nota di Graziana Stracquadanio, quale possano essere le ragioni che inducono l’Ente a evitare gli incontri formali con la FP-CGIL e non avendo alcuna ragionevole spiegazione, siamo portati a pensare che le eccezioni sollevate dalla nostra sigla sindacale in rappresentanza dei lavoratori, sicuramente risultano poco graditi, tanto alla ditta, quanto all’amministrazione.

Ci permettiamo ancora una volta di evidenziare la nostra disponibilità a sederci attorno a un tavolo per discutere sulle problematiche dei lavoratori, fermamente convinti, che tematiche di rilievo per il servizio, con ricadute sui lavoratori, non possono essere affrontate con una sola sigla sindacale.

Siamo certi che l’Amministrazione recepirà positivamente il nostro invito e che presto provvederà alla predisposizione di un tavolo di confronto, dove la scrivente O.S., potrà esprimere le proprie considerazioni, sia riguardo il futuro appalto, ma anche sulle materie scottanti riguardante le proiezioni sui pagamenti al personale dipendente, così da poter dare voce ai lavoratori, iscritti e no”.

