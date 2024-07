Pozzallo. La TARI aumenta del 14 per cento

Un aumento consistente della TARI a Pozzallo di ben il 14% è stato determinato dall’Amministrazione Ammatuna, con il voto di una parte della maggioranza e, ancora più colpevolmente, senza sentire l’esigenza di coinvolgere le organizzazione sindacali, le categorie produttive e l’associazione commercianti.

“Un’autentica mazzata si sta per abbattere sui cittadini di Pozzallo nel più totale silenzio – denunciano i consiglieri di centrodestra- . Il sindaco Ammatuna, conferenziere sui social, non ha sentito il bisogno ed il dovere di ascoltare la città ed i cittadini e di avvertirla e ha proceduto ad una salasso sulla pelle dei suoi amministrati. Non può costituire un alibi per il sindaco Ammatuna l’obbligo di legge di coprire i maggiori costi della spazzatura con il maggior gettito derivante dalla tassazione TARI, perchè un Sindaco serio, che ha a cuore gli interessi dei suoi cittadini, evita per tempo e con una sana amministrazione che i costi dell’indifferenziata lievitino. Ammatuna ha avuto due anni di tempo per rimediare, ma ha pensato solo a vantarsi dell’aumento della differenziata, senza curarsi dell’indifferenziata con il risultato di un paese sporco e i cittadini puniti severamente. Quindi i cittadini invece di essere premiati per la percentuale della differenziata vengono puniti con aumento spropositato.

I cittadini devono sapere quello che in queste ore si sta tramando contro di loro, nel silenzio più totale ed assoluto, un silenzio che sa di colpevole complicità e di omertà. Il sindaco che nel suo programma aveva inserito l’abbassamento delle tasse, al contrario punisce anche chi gli ha dato fiducia e voto – proseguono -. Da sottolineare lo strano voto del consigliere Ballatore, che, dopo avere pubblicamente dichiarato la propria opposizione all’aumento della TARI, ha poi votato a favore contro le indicazioni politiche del partito socialista di Pozzallo (ipse dixit Luca Ballatore). La stessa cosa aveva fatto il consigliere Rosario Agosta. Le alchimie politiche di Ammatuna, che amministra con un mix di centro sinistra e transfughi verso partiti del centro destra determinano una amministrazione della cosa pubblica in danno totale degli interessi di Pozzallo e della maggior parte dei cittadini. Il sindaco ha il dovere di spiegare perché non è intervenuto prima, perché la città è sporca, perché non sono sanzionati i cittadini che si sbarazzano dell’indifferenziata gettandola per strada ovunque. Non è possibile che Ammatuna senza una maggioranza politica vera e propria, continui a distruggere il paese con scelte impopolari, dannose, prive di motivazioni sia politiche che amministrative.

Una compagine amministrativa ondivaga che dialoga a piacimento con FDI e con la sinistra. Per non parlare della sceneggiata di arrabbiarsi con i suoi consiglieri perchè “vicini” alla Dc di Cuffaro, che grazie all’interessamento dell’onorevole Modicano di riferimento per la provincia di Ragusa, il Comune di Pozzallo ha ricevuto aiuti economici.

Noi opposizione di centro destra – chiude l’opposizione consiliare – non possiamo che denunciare questi misfatti ai pozzallesi, visto l’assordante silenzio che ha caratterizzato l’aumento della TARI ed assicuriamo la nostra volontà di continuare la nostra opposizione costruttiva a favore della città”.

