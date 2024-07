Modica, “Premio Cettina Scivoletto” a studentessa del “Verga”

Per il secondo anno consecutivo, la Inner Wheel di Ragusa- Contea di Modica ha assegnato la borsa di studio allo studente più meritevole, in memoria della Professoressa Cettina Scivoletto, scomparsa prematuramente un anno e mezzo fa.

Il premio “Cettina Scivoletto”, istituito per ricordare la compianta professoressa e promuovere lo studio della lingua francese, che la Scivoletto insegnava con tanta passione, è stato conferito alla studentessa Maria Roberta Gugliotta dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Verga”, che si è particolarmente distinta per il suo rendimento scolastico.

L’International Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di attività sociali al mondo, e la sezione di Ragusa, “Contea di

Modica”, di cui Cettina Scivoletto era socia, opera in tutta la provincia con iniziative volte alla promozione culturale e all’impegno

sociale. Istituita a Ragusa nel 1988, l’Inner Wheel ha come valori fondanti l’amicizia, il volontariato e la cultura, valori che Cettina

Scivoletto ha saputo rappresentare nella sua breve vita. La borsa di studio è un’occasione per non dimenticarla e per sostenere gli alunni

del suo Liceo veramente meritevoli.

Salva