Gli avvocati di Siracusa contro riapertura Tribunale di Modica

Gli avvocati del Foro di Siracusa contro l’istituzione del Tribunale di Modica e chiedono al Parlamento di rigettare la proposta. Si paventa una mobilitazione.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati parla di un’iniziativa che comporterebbe solo disagi per il territorio aretuseo, chiedendo a tutte le forze istituzionali e associative di fare fronte comune.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa ribadisce la più ferma contrarietà alla proposta avanzata in sede regionale della reistituzione del Tribunale di Modica ed alla sottrazione al Tribunale di Siracusa dei Comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo.

“Fino al 1929 e sin dalla cacciata dei Borboni e realizzazione dell’unità d’Italia, come è noto, sia Modica, sia Ragusa facevano parte dell’unica provincia di Siracusa – si legge nella nota del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e firmata dal presidente Antonio Randazzo -. Nel 1929 la provincia di Siracusa fu divisa e, per ragioni politiche note a i più, venne creata la nuova Provincia di Ragusa, ancorché sussistesse ab antiquo la maggiore importatlza di Modica sede di Tribunale. Si venne così a creare un’irrazionale coesistenza di due Tribunali (Modica e Ragusa) a 10 km I’uno dall’altro e che insistevano sullo stesso ambito di territorio di popolazione ed economico. Negli anni ’50 del secolo passato Siracusa ebbe già a subire un tentativo di sottrarre alla competenza del circondario di Siracusa i comuni di Noto, Pachino, etc., spostandoli nell’orbita dei Tribunali Iblei, tentativo contrario ad ogni razionale amministrazione della giustizia, che fu sconfitto dalla pronta e compatta reazione dell’avvocatura siracusana, del ricostituito COA, e della rappresentanza politica di Siracusa.

Nel 1998 il legislatore decise di sopprimere la figura del Pretore con l’istituzione del giudice unico del Tribunale e nel rito la devoluzione delle impugnazioni tuffe alla Corte d’Appello del Distretto (Catania). Frattanto venne tuttavia costruito, ma già invecchiato e inadeguato all’atto della inaugurazione, il Tribunale a Ragusa epperò veniva altresì edificato ex novo e nel 2004 inaugurato il Tribunale di Modica. Ovviamente gli affari (pochi) trattati da questo non ne avrebbero giustificato l’esigenza”.

Si arriva, infine, al 2012 con i decreti legislativi 155 e 156 che prevedevano la soppressione, oltre che di tutte le sezioni distaccate, di 31 tribunali tra cui quello di Modica. Da allora nessun mutamento in ordine alla popolazione, all’economia e alla complessiva domanda di giustizia si è verificato nel senso di richiedere la espropriazione di competenze e ambiti territoriali dal Tribunale di Siracusa, ed anzi come ricorda il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, sia per popolazione, sia per numero di affari che per le condizioni socio economiche è certamente oggi ancora maggiormente prevalente e logica la concentrazione razionalizzatrice delle risorse nel Tribunale di Siracusa, sotto i profili logistico, organizzativo e funzionale da privilegiare.

