Giarratana. Inizia questa sera il MeMuFest

Inizia oggi il MeMuFest nel piccolo centro ibleo con l’inedito appuntamento del prefestival. “Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile – sottolineano gli organizzatori – immergetevi nell’esperienza magica del Medioevo, tra banchetti medievali, spettacoli di falconeria, duelli mozzafiato e antichi mestieri. Lasciatevi trasportare da menestrelli e giocolieri, da danzatrici e musici, che vi faranno rivivere le gioie e i costumi di un’epoca che ancora oggi affascina e incanta”. Il primo appuntamento questa sera alle 19,30 con l’apertura della settima edizione. Da piazza Martiri d’Ungheria il suono dei tamburi di Giarratana, che tra l’altro sono gli organizzatori della due giorni, accompagnerà i visitatori verso il Parco dei Settimo. In questa cornice, poi, molto suggestiva e da cui si gode per intero la vista del paese e delle terre circostanti, alle 20 ci sarà l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici Città di Vignanello e, contestualmente, l’apertura degli stand enogastronomici. Alle 20,30 è in programma lo spettacolo di musica celtica a cura del gruppo Pendragons Celtic Music mentre un altro concerto è fissato per le 22,30 con la band degli Onorata Società.

