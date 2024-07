Marina di Modica. Fondi regionali per beach volley e beach soccer

L’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha decretato oggi la concessione di un contributo di 85 mila euro in favore del Comune di Modica per l’organizzazione di due grandi eventi destinati a catalizzare l’attenzione regionale e nazionale dello sport: Il campionato regionale di Beach Soccer e una delle 9 tappe del campionato nazionale di Beach Volley. A darne comunicazione è l’onorevole Ignazio Abbate che, di concerto con il Sindaco ha voluto portare fortemente questi due eventi sulla spiaggia di Marina di Modica: “Insieme all’amico Fabio Nicosia ne parlavamo da tempo circa la possibilità di ospitare manifestazioni sportive estive di un certo richiamo. Grazie alla sua collaborazione tramite l’associazione “ISoci” che lavorerà insieme alle società modicane di pallavolo nell’organizzazione della tre giorni (2-4 agosto), il numeroso pubblico potrà vedere dal vivo il meglio che oggi, in Italia, il beach volley può offrire. Un evento senza precedenti che avrà una ricaduta più che positiva su tutto l’indotto economico – turistico modicano”. Venerdi 2 agosto ci saranno le qualificazioni, sabato le partite ad eliminazione diretta e domenica le finali. La tappa nazionale di beach volley sarà preceduta da quella regionale di beach soccer (24-26 luglio), che per il secondo anno consecutivo sbarca a Marina di Modica. “Anche in questo caso parliamo di uno spettacolo di primissima qualità – commenta l’On.Abbate – che attirerà tantissimi appassionati “calciofili” da ogni parte della Regione. Quest’anno ci saranno sia il torneo maschile che quello femminile, a testimonianza di un movimento in continua crescita”.

