Il nuovo Procuratore di Catania c’è: è Francesco Curcio

E’ Francesco Curcio il nuovo Procuratore della Repubblica di Catania. Il Csm lo ha ha votato con 13 voti a scapito dell’ex Procuratore di Modica, Francesco Puleio, procuratore aggiunto a Catania, che di voti ne ha ottenuti 12 . Le astensioni sono state tre.

Curcio è stato finora alla guida della Procura di Potenza,

Nel corso della seduta è stato evidenziato come i due candidati, Curcio e Puleio, fossero due curricula a specchio. Di altissimo profilo. Entrambi con una lunga esperienza in indagini sulla criminalità organizzata e con ruoli di coordinamento in ambito direttivo e semidirettivo. A presentare il profilo di Francesco Curcio è stato il consigliere Maurizio Carbone (Area), mentre a introdurre la candidatura del procuratore aggiunto di Catania è stata Claudia Eccher (membro laico in quota Lega). Prima che il vicepresidente Fabio Pinelli aprisse il voto, ci sono stati diversi interventi da parte dei consiglieri Domenica Miele, Marco Bisogni, Maria Luisa Mazzola, Bernadette Nicotra, Andrea Mirenda, Marcello Basilico, Tullio Morello e Michele Papa.

