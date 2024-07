Proseguono i lavori del primo stralcio della ciclabile lungo la Riviera Camarina a Scoglitti

Stanno proseguendo in maniera spedita i lavori per la realizzazione del primo stralcio della pista ciclabile che collegherà la Riviera Camarina, quindi con avvio dai pressi della foce del fiume Ippari sino all’ingresso di Scoglitti, in prossimità dell’incrocio con il villaggio Miramare. “L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – continua ad effettuare i propri sopralluoghi estivi che servono per vigilare sull’andamento dell’attività. La ditta sta già effettuando i primi interventi di delimitazione non solo della distanza tra il marciapiede e il cordolo ma anche le prime gettate con l’allocazione delle reti elettrosaldate da sistemare ai lati delle aiuole della Riviera Camarina. Insomma, l’amministrazione Aiello continua a dare le risposte concrete con riferimento a ciò che abbiamo annunciato nei mesi scorsi e che oggi è diventato realtà. La presenza di un cantiere comporta dei piccoli disagi ma ricordiamo anche che costituisce una prospettiva positiva per la città. Vuol dire che c’è lavoro, c’è sviluppo e, soprattutto, sono previsti forti cambiamenti in relazione, in particolare, alla mobilità sostenibile. E’ stata, quest’ultima, una priorità per l’Amministrazione Aiello. Lo abbiamo fatto attraverso la pista ciclabile connessa al lungomare della Riviera Lanterna e abbiamo continuato a intercettare finanziamenti, come in questo caso, con 700.000 euro di fondi ministeriali e regionali per dare un nuovo volto alla Riviera Camarina. Un’area che intendiamo rivalutare pienamente e che si propone come step d’ingresso al parco costiero di Kamarina di prossima istituzione e che punta a dare grande valore a questa zona che, nell’antichità, conobbe fasti straordinari come la storia ci ha insegnato. In più il Comune si è già attivato con il Libero consorzio comunale per il recupero del ponticello che collega i due lembi di terra e che, da anni ormai, risulta impercorribile. Sotto la guida del sindaco Aiello, non ci sono dubbi, una nuova visione che ci rilancia verso prospettive molto interessanti di crescita. Puntiamo, quindi, ad attingere a nuovi finanziamenti affinché gli stessi possano essere investiti in quest’area destinata a diventare sempre più un punto di riferimento per il turismo. L’attenzione e la determinazione del nostro primo cittadino sono stati ammirevoli da questo punto di vista. Chi asserisce che questa amministrazione comunale non abbia saputo attingere finanziamenti, non sa di che parla. O, meglio, lo fa strumentalmente perché porta avanti la propria azione politica in malafede”.

