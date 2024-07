Il triduo della Madonna del Carmine a Modica

Dopo i numerosi appuntamenti delle scorse settimane presso la Parrocchia San Paolo Apostolo a Modica, si entra nel vivo dei festeggiamenti della Madonna del Carmine. Il triduo di preparazione prevede:

Martedì 16 luglio Festa liturgica della Madonna del Carmelo due saranno le solenni celebrazioni, alle ore 9.00 e alle ore 19.00, nelle quali saranno benedetti gli scapolari.

Il triduo di preparazione vedrà giorno 18 Luglio la S. Messa alle ore 19.00 e, alle ore 19.30, la mediazione di Don Tonino Lorefice, parroco della chiesa Madonna delle Grazie di Ispica ed esorcista diocesano. Venerdì 19 luglio alle ore 19.30 la meditazione sarà curata da Don Mario Gullo, Parroco della Chiesa Madonna del Rosario in Piedimonte Etneo e docente di teologia presso l’Istituto teologico S. Paolo di Catania.

Sabato 20 luglio, S. Messa alle ore 19.00 e meditazione curata da Mons. Ignazio Petriglieri, Vicario generale della Diocesi di Noto. Dalle 20.30 alle 23.30 Adorazione Eucaristica.

Domenica 21 Luglio processione esterna per le vie della città. Alle ore 9.00 Solenne celebrazione eucaristica. Alle ore 19.00 S. Messa presieduta da Sua. Ecc. Rev. ma Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto. La processione con il simulacro della Madonna del Carmine seguirà le seguenti vie: Corso Umberto I, Piazza Corrado Rizzone, Via Tirella, Corso Umberto I, rientro in Chiesa.

Gli appuntamenti culturali prevedono Martedì 16 Luglio alle ore 20.00 concerto di musica sacra presso la Chiesa del Carmine eseguito dai Maestri Giuseppe Interlandi e Florinda Sortino.

Salva