Motoraduno a Scicli. Abilmente Piccoli Lupi

Si è svolto ieri mattina, a Scicli in Piazza Italia, un motoraduno organizzato dalla M.C. Bikers i Lupi di Scicli e la partecipazione di altre associazioni di motociclisti provenienti da tutta Sicilia ed oltre. L’ evento, intitolato “Abilmente Piccoli Lupi” è stato dedicato alla sensibilizzazione sui Disturbi dello Spettro Dell’ Autismo, Ospiti dell’evento il Dott. Boncoraglio, direttore Sanitario dei centri privati convenzionati CSMN di Vittoria, Ragusa e Modica e il team dello Studio Integrato Abilmente di Modica. I bambini e ragazzini presenti hanno partecipato ad una giornata a loro dedicata seguendo insieme agli altri partecipanti, la presentazione su maxischermo della storia, dalla nascita del primo centro Neuromotulesi di Vittoria nel lontano 1978, al terzo centro in data 11 novembre 2021 a Modica. La presentazione su video è stata realizzata con la partecipazione di una ragazzina con Spettro dell’autismo della struttura semi-residenziale di Vittoria, tra laboratori di Musica, arte, teatro e idrokinesiterapia. Tali strutture private, convenzionate con l’Asp di Ragusa, erogano l’intervento Intensivo Precoce ABA per Autismo secondo le Linee Guida emanate dall’ Istituto Superiore di Sanità con coinvolgimento attivo della famiglia. A seguire la Dott.ssa Caruso Daniela, fondatrice dello studio integrato Abilmente di Modica. La dott.ssa Caruso ha voluto ribadire due concetti fulcro del loro operato perché solo abbattendo l’idea dei concetti di “diversamente abile” o “persona con disabilità” e promuovendo i due concetti di “Abilità” e “Neurodiversità”ci si muove verso l’inclusione in piena collaborazione tra strutture private convenzionate e private, nell’ ottica che interventi tempestivi ed intensivi, permettono l’acquisizione di abilità nella comunicazione, socializzazione ed interazione. Sono servizi dello studio: Aba individuale e di gruppo, Logopedia, Psicomotricità Funzionale e supporto psicologico oltre i laboratori olistici di Musicoterapia, Yoga, Arteterapia e danza movimento. Emozionante la dedica della Dott.ssa al figlio e ai piccoli lupi presenti: “ai nostri lupacchi, affinché riescano ad uscire dalla coltre di nebbia che li avvolge ed essere accolti nel branco, affinché maturi nella collettività la consapevolezza della Neurodiversita’ che ci rende tutti unici e speciali, affinché venga promosso l ‘ Abilmente essere in grado di interagire e prendere parte alla Comunità” Viva partecipazione dei bambini alla storia sociale “Martino piccolo lupo” che è culminata con un loro ululato finale, simbolo dell’ INCLUSIONE nel branco della Comunità. Don Lutri ha benedetto i bikers coi loro caschi, bambini e tutti i partecipanti, ringraziando anche gli operatori per la professionalità e la dedizione con la quale portano avanti i loro servizi socio-sanitari e olistici in piena collaborazione tra enti convenzionati pubblici e studi privati. A fine mattinata i bikers sono partiti in sella alle loro moto per un giro lungo la litoranea e i bambini sono tornati a casa con il cuore pieno di gioia e le mani cariche di giochi a loro donati. Si ringrazia la speciale partecipazione dei consiglieri Alessandra Sudano e Angelo Miceli e di un rappresentante dei soci Enrico Miceli della Fiadda Onlus (Famiglie Italiane Associate in Difesa dei Diritti degli Audiolesi) Si ringraziano i numerosi sponsor che hanno reso possibile lo svolgersi di tale iniziativa.

Salva