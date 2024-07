Piazza Mediterraneo. Intervento della consigliera Elena Frasca

E’ stata riaperta Piazza Mediterraneo a Marina di Modica nella sua nuova veste, alla presenza della sindaca Maria Monisteri Caschetto, degli assessori e di alcuni consiglieri comunali, con la benedizione di Padre Roccasalvo e la partecipazione numerosa di cittadini e turisti. Il restyling della piazza è stato realizzato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

intercettati dall’On. Ignazio Abbate, durante il suo secondo mandato di sindaco, e grazie al lavoro dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Linguanti. “Un progetto importante di riqualificazione urbana che l’attuale amministrazione comunale ha portato a compimento con determinazione, consegnando alla cittadinanza un nuovo spazio di aggregazione sociale e arricchendo il valore della località costiera assegnataria, anche per l’anno 2024, del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu” – dichiara la consigliera Elena Frasca del gruppo comunale Siamo Modica. “Tuttavia – continua la consigliera – durante la prima serata di apertura della piazza si è assistito ad un fenomeno molto fastidioso e, purtroppo, sempre più diffuso nei luoghi pubblici deputati al transito pedonale, nonché fonte di pericolo per l’incolumità delle persone, che rischia di diventare cronico qualora non sia subito arginato con adeguati controlli e strumenti deterrenti: il passaggio, anzi, il fulmineo sfrecciare di individui con monopattini e biciclette in mezzo ai pedoni, tra cui anche bambini piccoli e persone fragili”. “Auspico pertanto – conclude Frasca – che l’Amministrazione provveda al più presto ad emanare un’ordinanza per interdire il transito e la sosta in Piazza Mediterraneo di Marina di Modica (e, a discrezione della medesima amministrazione, in altri spazi pubblici) di ogni mezzo meccanico (in particolare monopattini di vario tipo e biciclette), ad esclusione dei mezzi utilizzati per il trasporto delle persone diversamente abili e dei bambini, con l’apposizione di apposito segnale di divieto, perché la scarsa educazione civica di alcuni non può vanificare i buoni progetti e ledere il benessere di noi tutti”.

Nei fatti l’ordinanza risulta pubblicata sul sito del Comune di Modica dallo scorso 26 giugno.

