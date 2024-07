Sais: più corse per Frigintini e notturna per Marina di Modica

La SAIS incrementa il numero di corse da e per Frigintini rendendole compatibili anche con le corse verso Marina di Modica. Ed inoltre prolunga l’orario notturno del servizio dalla frazione balneare alla città. E’ il risultato dell’incontro avuto oggi dal presidente della II Commissione in Consiglio Comunale, Giammarco Covato, ed il responsabile SAIS di Modica, Massimo Rizza. “Recependo le istanze dei tanti residenti che mi hanno interpellato – commenta il Consigliere Covato – ho incontrato il dott. Rizza che ringrazio per la disponibilità mostrata. Insieme a lui e seguendo sempre le esigenze dell’utenza, abbiamo concordato un incremento di corse da Frigintini a Modica dalle 2 attuali (7:10, 14:55) a 5 (11:05, 17:00, 20:30) e conseguentemente anche il ritorno con l’aggiunta delle corse delle 10:30, 16:30 e 20:00. Sarà più facile per i residenti di Frigintini arrivare a Modica, sbrigare le proprie faccende e non dover attendere magari il pomeriggio per tornare a casa. Inoltre, particolare da non sottovalutare, tali corse saranno tutte in coincidenza con quelle che portano a Marina. In questo modo i ragazzi di Frigintini che vogliono trascorrere una giornata a mare potranno andarci senza pericolo, senza usare il motorino o la macchina, e tornare la sera a casa”. Una novità importantissima per il tratto Modica – Marina – Modica è l’aggiunta di un’ulteriore corsa serale. Se attualmente l’ultimo orario per tornare da Marina a Modica è quello delle 23:15, a seguito di questa interlocuzione l’ultima corsa partirà alle 01:15. “Sicuramente un orario più consono per i ragazzi che vogliono trascorrere una sera in compagnia a Marina. Grazie alla disponibilità della SAIS riusciamo a togliere dalla strada tanti ragazzi che avranno così tante possibilità per spostarsi in estate tra Modica e la frazione balneare, sia di giorno che di notte”. Il Consigliere Covato ed il Direttore SAIS si sono poi lasciati dandosi appuntamento a breve per discutere di un’altra proposta.

