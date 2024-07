L’ex Hotel La Pineta sarà la nuova sede dell’Alberghiero di Chiaramonte

Una epocale azione di recupero e valorizzazione urbanistica per una ricaduta positiva su tutto il territorio provinciale.

L’ex hotel “La Pineta” diventerà la nuova sede dell’Istituto Alberghiero a Chiaramonte Gulfi grazie all’intervento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

L’ambizioso progetto, fortemente voluto dalla Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, è partito questa mattina con la firma del contratto di locazione ad meliorandum tra il Comune di Chiaramonte Gulfi rappresentato dal sindaco Mario Cutello ed il Libero Consorzio ibleo.

Abbandonato da decenni e fonte di degrado ambientale, l’edificio di proprietà del Comune sarà interamente ristrutturato dall’Ente provinciale in linea coi principi della bioedilizia, diventando un edificio scolastico moderno, sostenibile e dotato di funzionali aule hi tech. Entrando nel merito del progetto, l’edificio verrà parzialmente demolito per ridurne altezza e impatto ambientale ed essere correttamente inserito nell’ambiente circostante. Il tetto verrà interamente rifatto con copertura in legno, materiali isolanti ecosostenibili e tegole di coppo siciliano. Inoltre, una volta riqualificato, l’edificio si inserirà nel contesto paesaggistico con particolare attinenza al circuito del cicloturismo.

