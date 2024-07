Lugano. Al poeta Pisana “Premio Switzerland Literary Prize 2024”

La raccolta poetica “Profili di tempo e d’anima”, Operaincerta editore, 2024, del modicano Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, è salita sul podio della quarta edizione dell’importante Premio della Svizzera “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche. A darne comunicazione all’interessato è stato il Presidente dell’Associazione Pegasus Roberto Sarra.

La giuria, presieduta da Daniela Quieti, e composta da Giovanni Ardemagni, Maria Grazia Scorza, Rita Coruzzi e Stefania Maestri, ha assegnato all’opera di Pisana il 3° posto. Il 2 posto è andato al libro di Totò Cascio “La Gloria e la prova” con prefazione di Giuseppe Tornatore e postfazione di Andrea Boccelli, e il primo posto al libro “I misteri della tazzina” di Sabrina Pieragostini e Flavio Vanetti.

Il libro di Pisana porta la prefazione di Hussein Mahmoud, Capo del dipartimento di lingua e letteratura italiana della Facoltà di Lettere, Università di Helwan al Cairo, in Egitto, e attualmente Consigliere scientifico dell’archivio nazionale dell’Egitto, il quale afferma: “Il tempo e l’anima sono due concetti che sono stati affrontati da filosofi e studiosi per secoli… nelle poesie di Pisana si sente la presenza di certi personaggi che conversano con il poeta. C’è sempre “io” e “tu”, io che guardo e tu che mi conosci. Io sono il poeta, ma anche l’uomo, tutta l’umanità. E tu sei Cristo, Dio, l’Amato, la salvezza e la Speranza. Le voci della guerra e della pace si agitano e si dividono nella mente del poeta, creando un senso di confusione e smarrimento. Tuttavia, il poeta non si arrende alla disperazione e continua ad amare e sperare…”

La Premiazione si terrà a Massagno – Lugano in Svizzera, il 28 settembre ore 15,00 presso il Lux Art House.

