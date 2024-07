Black out di 24 ore in contrada Torre Cannata a Modica

24 ore senza corrente elettrica in piena ondata di caldo africano. È la situazione che stanno vivendo i numerosi residenti di c.da Torre Cannata a Modica che dalla scorsa notte sono rimasti al buio a causa di un guasto ai cavi elettrici che per un sovraccarico sono andati bruciati. Enel ha provato momentaneamente a mettere la classica pezza, installando due gruppi elettrogeni che però non sono risultati sufficienti a coprire il fabbisogno di tutte la abitazioni private e le attività commerciali. La situazione è molto seria e la sopportazione è veramente al limite tra i residenti: “Abbiamo perso centinaia e centinaia di euro in prodotti alimentari- ci fanno sapere- non ci possiamo lavare da ieri e alcune persone malate sono costrette a rimanere a casa senza aria condizionata. Nessuno ci dice niente. Ora ci chiediamo se un guasto dovuto a sovraccarico non era prevedibile e quindi i tecnici non sarebbero potuti intervenire prima prevendo piuttosto che ora per riparare? Tra l’altro i cavi fusi sono interrati quindi chissà quanto tempo ci vorrà per intervenire. Noi, dopo 24 ore di buio, siamo arrivati al limite della sopportazione”.

Salva