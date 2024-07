Modica, rimpatriata degli ex alunni della “Piano Gesù”

Una bella rimpatriata a Modica, tra gli ex alunni della scuola elementare “Piano Gesù” di Modica Alta a 43 anni dal diploma di Quinta.

Non si sono mai persi di vista, ma incontrarsi per mangiare una pizza e condividere i momenti felici del periodo scolastico, tra le risate e la

commozione, è stato bello.



Non sono mancate, di certo, le battute goliardiche sui tempi andati e quelli attuali.

Hanno concluso la serata con un buon gelato offerto loro, dal compagno di classe Michele Pulino, proprietario dell’ omonima pasticceria e primo organizzatore della piacevole serata.

Un commosso ricordo è andato principalmente alla loro maestra, Palmina Blandino, e alla torta che la stessa preparava per loro, rendendoli felici.

Si sono lasciati con la promessa di rincontrarsi nuovamente.

Salva