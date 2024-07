Iblea Acque. D’Antona: “Il Comune di Modica blocchi le bollette”

In queste settimane stanno pervenendo fatture per il pagamento del consumo di acqua da parte di Iblea acque s.p.a., società costituita dai comuni della provincia e che dall’anno scorso gestisce il servizio idrico per conto dei dodici comuni.

Moltissime fatture relative ad un consumo stimato di acqua per il quarto trimestre 2023 e con scadenza 30 giugno 2024 risultano contenenti un consumo da pagare molto più alto di quello effettivo.

Mentre Iblea acque annunciava che dal 6 novembre 2023 sarebbero state avviate le attività per rilevare i consumi effettivi a fine anno 2023, pare probabile che tale adempimento non sia stato effettuato, per cui le fatture pervenute ancora una volta, come accaduto a settembre 2023, contengano delle stime, spesso non corrispondenti alla realtà.

“Di fronte a tale situazione riservare soltanto due giornate per ricevere il pubblico, nonostante la disponibilità del personale addetto, provoca file interminabili e rappresenta un disservizio che va eliminato. -rileva Vito D’Antona di Sinistra Italiana -. Riteniamo che l’Amministrazione Comunale, atteso che il Comune è socio, come gli altri comuni, di Iblea Acque debba agire tempestivamente a tutela dei propri cittadini, intervenendo sulla società, chiedendo l’immediata sospensione della scadenza delle fatture emesse in queste settimane, di procedere alla lettura dei contatori ed alla emissione delle fatture esatte, pretendendo inoltre più giornate di apertura degli sportelli per ricevere l’utenza.

