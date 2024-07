Chiara Facello nominata nel Comitato Regionale per i servizi Socio – Assistenziali

L’Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e al Lavoro ha nominato l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Modica, Chiara Facello, componente del neo costituito Comitato Regionale consultivo per i servizi socio-assistenziali. Obiettivi del Comitato saranno quelli di predisporre gli schemi di convenzione, di garantire gli standards dei servizi socio-assistenziali e di formulare i piani di formazione ed aggiornamento del personale. Un riconoscimento prestigioso per l’amministratrice modicana che, a titolo gratuito, metterà a disposizione della collettività siciliana le sue competenze in materia. Chiara Facello, nella quota in rappresentanza dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sarà affiancata dal Sindaco di Canicattini, Paolo Amenta, dal Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, dall’Assessore al Comune di Termini Imerese, Maria Concetta Buttà e dalla consigliera del Comune di Palermo, Mariangela Di Gangi.

