Vittoria. Consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’ex piscina

Consegnati i lavori per la messa in sicurezza dell’ex piscina comunale Nannino Terranova a Vittoria, un tempo vero e proprio tempio sportivo per il nuoto ipparino. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro. “Sin dal primo giorno del nostro insediamento – spiega – abbiamo lavorato per intercettare dei finanziamenti finalizzati a sistemare la piscina, letteralmente abbandonata da anni e in preda all’incuria per il disinteresse delle amministrazioni precedenti. Ci siamo impegnati per il recupero del sito e abbiamo intanto ottenuto un finanziamento a valere sul Pnrr pari a 1,5 milioni di euro. Un primo passo per arrivare alla sistemazione dei locali visto che, tra l’altro, il tetto è pericolante e si registrano infiltrazioni in pratica da ogni parte. Ci sarà l’installazione di pannelli certificati oltre a interventi di ripristino vero e proprio. Quindi, si procederà al riassetto di alcuni elementi in cemento armato e alla rimozione di tutto quel copriferro che è stato espulso. Per non parlare della parte riguardante l’impermeabilizzazione della pavimentazione oltre a rimettere a nuovo anche i solai. Saranno, poi, sostituiti tutti gli infissi del corpo della piscina mentre è in programmazione anche una fase di copertura dei tetti esistenti per evitare che le infiltrazioni continuino ancora a rovinare l’immobile. Ci saranno altresì interventi per installare un nuovo impianto fotovoltaico in sostituzione di quello vecchio che non era neppure funzionante. Restano esclusi, al momento, quegli interventi che si rendono necessari per gli impianti tecnologici delle vasche in quanto non rientrano nell’importo del finanziamento”.

“Siamo, comunque, soddisfatti – aggiunge Nicastro – perché abbiamo portato a compimento un passo fondamentale per il risanamento della struttura. L’assessorato ai Lavori pubblici, in sinergia con gli uffici e la guida sapiente del sindaco Francesco Aiello, ha ottenuto questo risultato che è un punto di partenza importante per fare in modo che la piscina possa tornare funzionante a tutti gli effetti. Il nostro interesse, infatti, è far sì che un domani questo impianto possa risplendere come un tempo. Mi preme dire che, in questo modo, lanciamo un messaggio forte e chiaro alla città di Vittoria: l’amministrazione comunale a guida Aiello risponde con i fatti alle chiacchiere da bar, a coloro i quali criticano aspramente questa amministrazione comunale tacciandola di inconcludenza. Purtroppo per loro, i fatti dicono invece tutto il contrario e dicono che questo importante risultato, tra gli altri, è stato portato a compimento proprio dal nostro esecutivo. Non è facile seguire le varie tappe della progettazione sino ad arrivare alla fase esecutiva. Eppure, abbiamo dimostrato di riuscire a raggiungere l’obiettivo quando ci prefissiamo un traguardo. Per me è una notizia importante e sono veramente orgoglioso di poterla comunicare alla città. E tutto ciò anche per far sì che il nuoto possa ritornare disciplina sportiva di spicco in ambito locale. Ringrazio il rup, l’architetto Giancarlo Eterno, la funzionaria dell’ufficio gare, Anna Leonardi, il dirigente della Cuc, l’architetto Rosario Cultrone, oltre ai funzionari dei vari uffici per avere saputo, come sempre, operare in sinergia, permettendoci di conquistare questo ulteriore successo. Sapevamo che era necessaria una rivoluzione a Vittoria. E, infatti, la stiamo attuando anche con le numerose opere pubbliche che, da due anni a questa parte, abbiamo progettato e che, adesso, stanno vedendo iniziare i lavori”.

