Modica: Lettera aperta del Consigliere comunale Gugliotta

Lettera aperta del Consigliere comunale Salvatore (Claudio) Gugliotta, con la quale affida all’assessore al bilancio, Delia Vindigni, le sue preoccupazioni, da Cittadino prima, da Consigliere Comunale e membro della Terza Commissione Bilancio dopo, in merito – scrive Gugliotta alle tempistiche alquanto lunghe (oserei dire bibliche) con cui si procede per l’approvazione di importanti documenti contabili, direi vitali, per la sopravvivenza stessa (economica e finanziaria) del nostro Ente. Come si evince dai vari documenti contabili, alla fine del 2022, le spese di gestione superano le entrate (Disavanzo di Amministrazione) che l’Ente ha accertati per oltre 117 milioni di euro!!!. Ora, sappiamo tutti – continua il Consigliere Gugliotta – che l’Amministrazione Centrale dello Stato se non riceve nei tempi previsti i dovuti documenti contabili, blocca i propri trasferimenti nei confronti degli Enti Locali creando non pochi problemi per le casse dell’Ente con le relative conseguenze che Noi tutti in Consiglio Comunale e Giunta sappiamo. Circa SEI MESI FA abbiamo assistito all’approvazione del rendiconto 2021!!! Subito dopo l’Amministrazione aveva dichiarato di voler procedere in modo spedito per far pervenire in tempi molto piu’ celeri in aula i bilanci per la relativa approvazione. La settimana scorsa in Commissione Bilancio abbiamo approvato il Consuntivo 2022!!!

Ad oggi mancano ancora:

– Bilancio di Previsione anni 2023/2025

– Rendiconto 2023

– Bilancio di Previsione 2024/2026

Oltre ai Bilanci Consolidati Anni 2021/2022

Tali mancanze di approvazione comportano un blocco di trasferimenti pubblici di oltre

25 MILIONI DI EURO

Ora; a prescindere dai ruoli di governo, maggioranza o minoranza in città, per il bene di quest’ultima che tutti amiamo, esorto la S.V. a lavorare nel piu’ breve tempo possibile affinché si pervenga all’approvazione dei bilanci e relative documentazioni ancora in fase di approvazione.

