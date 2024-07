Cartelle ruolo acqua. Interrogazione di Spadaro

Continua a sfornare interrogazioni il Consigliere comunale del PD Giovanni Spadaro. Quest’ultima riguarda la esternalizzazione del servizio idrico, non è più il Comune l’interlocutore bensì la società Iblea acque. Spadaro chiede al Sindaco di attivarsi presso detta società affinché si possano conoscere i motivi per cui a moltissimi cittadini arrivano bollette con una lettura non veritiera, e anzi spropositata, dei mc. effettivamente consumati o relative a immobili non più di proprietà per vendita e/o cambio di residenza. Inoltre, il rappresentante del PD in consiglio comunale, chiede di conoscere le motivazioni che impediscono un’apertura al pubblico tutti i giorni degli sportelli dedicati al servizio idrico essendo palese che un’apertura limitata solo a due giorni a settimana e per un numero limitato di utenti è ulteriore causa di esasperazione dei cittadini. Molti cittadini, hanno protestato vibratamente, poiché dopo aver effettuato la fila, sono stati costretti a tornare, casa, per rifare la fila una prossima volta, nella speranza di non subire la stessa sorte di prima.

