Carabinieri, “Movida Pozzallese”. Due arresti per spaccio

I Carabinieri di Pozzallo, proseguendo l’ordinaria attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della movida pozzallese, hanno proceduto ad arrestare in flagranza di reato due giovani del posto, rispettivamente un 30enne ed un 21enne. Entrambi i giovani erano volti noti agli operanti visti i precedenti di polizia a loro carico. Inoltre, il 21enne si è anche reso responsabile della violazione del provvedimento che gli consentiva la sottoposizione alla misura della messa in prova con lavoro di pubblica utilità e dell’obbligo di domiciliare presso l’abitazione dei genitori, prescrizioni violate e contestate dai militari intervenuti. L’attività di spaccio veniva realizzata nei pressi del lungomare della città marinara che durante questo periodo, vista la numerosa affluenza di giovani e turisti, ha subito un aumento demografico considerevole, divenendo luogo di aggregazione dove il consumo di stupefacenti subisce una consistente impennata. I giovani sono stati trovati nel complesso in possesso di 3 grammi di cocaina, 150 di hashish e 20 di marijuana, quantità suddivisa in più di 50 dosi, numerosi coltelli per il taglio dello stupefacente, materiale atto al confezionamento della sostanza, nonché un bilancino di precisione, perfettamente funzionante, e la somma di mille euro in contanti ritenuta provento dell’attività delittuosa poiché rinvenuta negli stessi nascondigli dove era stata occultata la sostanza. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari operanti. Gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari. L’Arma dei Carabinieri proseguirà i controlli sul territorio in vista dei mesi più caldi della stagione estiva, in modo tale che la cittadinanza possa fruire delle bellezze del posto e vivere in un ambiente urbano sereno.

