Primo colpo in entrata per l’Avimecc Volley Modica con Martinez

“Certi amori non finiscono” cantava Antonello Venditti, così come quello tra l’Avimecc Volley Modica e lo schiacciatore italo – argentino Javier Martinez, che dopo due anni dall’ultima volta in biancoazzurro torna a difendere i colori del sodalizio del presidente Ezio Aprile.

Nelle scorse ore, infatti, gli uomini mercato del sestetto della Contea hanno trovato l’accordo con il possente “bombardiere” che nella prossima stagione di serie A3 sarà una delle bocche di fuoco dello scacchiere di coach Enzo Distefano.

“Siamo felici di poter riavere a Modica Javier Martinez – dichiara il presidente Ezio Aprile – perchè è un ragazzo che nelle due stagioni che ha difeso i nostri colori ha mostrato caparbietà, impegno, serietà e una gran voglia di lavorare. Javier è un atleta che non si risparmia mai e – conclude Aprile – tutti noi riteniamo che possa aumentare il tasso di esperienza della nostra formazione”.

Classe 1995, Javier Martinez è nato a Cordoba, è alto 190 centimetri e ha mosso i primi passi della sua carriera pallavolistica nelle giovanili della Lube Banca Macerata. Dal 2012 al 2017 ha poi giocato con il Volley 79 Civitavecchia tra serie B2 e serie C. Successivamente si è trasferito a Foligno, dove fino al 2019 ha giocato in serie B con l’Inter Volley. Nel 2019 la sua prima esperienza in serie A3 con la maglia del Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro, da dove nel 2020 è arrivato a Modica disputando due stagioni ad alto livello sempre in serie A3 con la maglia biancoazzurra.

Dall’ottobre del 2022 si è poi trasferito in serie A1 alla Top Volley Cisterna per poi tornare in serie A3 nella stagione scorsa difendendo i colori della Moyashi Garlasco.

Ora il ritorno a Modica con l’obiettivo di migliorare i risultati delle due stagioni vissute all’ombra del Castello dei Conti.

“Tornare a Modica – spiega Javier Martinez – in un ambiente in cui nelle due stagioni precedenti mi sono sentito a casa è stato il motivo principale. Conosco bene l’ambiente e ritrovare compagni di squadra che ogni giorno ti spronano a far sempre meglio in palestra, sarà importante per me e per tutti noi atleti. Il mio obiettivo personale – continua -è di migliorare il risultato ottenuto nel mio ultimo anno a Modica, perchè sono convinto che meritavamo di più del quarto di finale perso con Catania, per questo motivo la mia voglia di rivalsa è tanta. Sono convinto che, come del resto negli anni precedenti, il campionato di serie A3 sarà molto competitivo, ma noi faremo il massimo per essere tra le squadre protagoniste. Rivolgo un caro saluto ai nostri tifosi – conclude Javier Martinez – e spero che anche quest’anno il “PalaRizza” sia sempre più pieno partita dopo partita, ma questo sicuramente dipenderà molto da noi”.

