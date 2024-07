Convegnisti Siea in visita al Museo del cioccolato di Modica

Una nutrita delegazione dei convegnisti del XXXII Convegno SIEA 2024, guidati dal Presidente Biagio Pecorino è stata in visita al Muso del Cioccolato di Modica IGP con lo scopo di acquisire una conoscenza diretta sulla storia del prodotto e sulle caratteristiche del primo e ad oggi unico cioccolato europeo a marchio IGP.

La delegazione è stata accolta dal direttore Nino Scivoletto che ha illustrato l’iter complesso che ha portato al riconoscimento IGP, partendo dalla necessità preliminare di dimostrare , sulla base di prove documentali certe, il legame tra il prodotto e il territorio.

Questa esigenza ha dato luogo alla ricerca archivistica , presso l’Archivio di Stato di Modica , precisamente nel fondo archivistico della famiglia Grimaldi, ricerca guidata dalla etnoantropologa Grazia Dormiente, che ha potuto dimostrare con certezza la presenza fin dal 1746 di maestri cioccolatieri che producevano il cioccolato per la famiglia GRIMALDI.

Le proprietà organolettiche dell’unico cioccolato al mondo prodotto con soli due ingredienti pasta di cacao e zucchero e secondo una tecnica di lavorazione a bassa temperatura, conferiscono al cioccolato di Modica IGP quella granulosità che è fra le principali caratteristiche che hanno determinato l’iscrizione del cioccolato di Modica nel registro europeo delle IG nell’ottobre del 2018.

Illustrata la evoluzione produttiva del cioccolato di Modica IGP ; la produzione è infatti passata dai 170mila chili del 2019 ai 330mila chili di cioccolato prodotto nel 2023. Sottolineato l’apporto notevole del cioccolato di Modica per la crescita del comparto turistico che ha registrato un incremento delle strutture ricettive nell’ultimo decennio con valori percentuali di crescita a tre cifre.

Una degustazione di cioccolato di Modica Igp ha concluso la visita; a tutti gli ospiti è stata donata una barretta di cioccolato di Modica IGP prodotta da NACRE’, dedicata alla visita al Museo, delle quali una copia firmata dal Prof Biagio Pecorino è stata collocata nella apposita sezione del museo dedicata agli incarti speciali.

Al Prof. Pecorino in dono il libro di Grazia Dormiente, “Il Primato del Cioccolato di Modica”, edito dal Poligrafico dello Stato e il mini-folder con il francobollo celebrativo dedicato al Cioccolato di Modica IGP.

