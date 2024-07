Ragusa. L’assessore Digrandi si dimette da Consigliere comunale

“Un prolifico e impegnativo lavoro svolto da assessore allo Sport e alle Politiche giovanili e un nuovo e prestigioso ruolo di coordinatore regionale della Commissione politiche giovanili Anci Sicilia. Per questo motivo – afferma il sindaco Peppe Cassì – e di concerto con tutto il gruppo di maggioranza Cassì Sindaco, l’assessore Simone Digrandi ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale, potendo così concentrare tutte le sue energie su due mansioni già cariche di impegni e di responsabilità.

Una scelta in linea con i principi del nostro gruppo, che vede il coinvolgimento non solo di chi siede in Consiglio comunale ma anche di chi ci sostiene dall’esterno e rientra così a pieno titolo di una squadra ampia, composta da liberi cittadini che durante la scorsa campagna elettorale si sono dati da fare per la conferma alla guida della città. Diamo in tal senso il benvenuto a Salvatore Battaglia, il quale, a seguito della rinunzia di Clorinda Arezzo, che aveva ottenuto una manciata di voti in più e che è già coinvolta nell’azione di questa amministrazione col ruolo di esperta alla cultura, si appresta a entrare a far parte del Consiglio Comunale al posto di Digrandi. Sono certo che Battaglia porterà in Consiglio nuove competenze e nuove idee”.

“Considero le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale – prosegue l’assessore Digrandi – non un passo indietro ma avanti. Avrò modo, infatti, di dedicarmi ancor più al mio lavoro da assessore e a quello in Anci. Ma è un passo avanti anche per il gruppo Cassì Sindaco, che di fatto acquisisce un nuovo membro pienamente operativo in seno al Consiglio comunale. Questa scelta mi vede e ci vede crescere, nell’interesse di aumentare la disponibilità della nostra squadra al servizio della città”.

Salva