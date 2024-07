Coach. L’Olympia Basket Comiso conferma Farruggio e D’Iapico

L’Olympia Basket Comiso riconferma Massimiliano Farruggio ed Alessandro D’Iapico nei ruoli rispettivamente di coach ed assistant coach della prima squadra per la stagione sportiva 2024/25. Il consiglio direttivo della società ha deciso di rinnovare la fiducia allo staff tecnico giudicando in maniera positiva il lavoro che ha portato lo scorso campionato alla conquista del terzo posto assoluto nel campionato di serie C unica. La dirigenza biancazzurra è a lavoro per la formazione del nuovo roster da mettere a disposizione degli allenatori in vista del nuovo campionato che si preannuncia sempre molto competitivo e con squadre di assoluto livello.

Il presidente Roberto Biscotto dichiara: “Stiamo lavorando per formare una prima squadra competitiva nel solco di un progetto che guarda con molta attenzione alla crescita dei nostri giovani. Non a caso dalla prossima stagione l’Olympia prenderà in gestione diretta il minibasket e la campagna di iscrizioni sta andando avanti con molta soddisfazione”.

Nel contempo in casa Olympia si lavora con orgoglio ed entusiasmo al 40° anniversario della società che cadrà nel 2025. In vista dell’anniversario si sta procedendo ad un restyling dell’immagine Olympia a partire dal nuovo logo di cui una versione speciale per il 40°, come riportato in alto, sarà utilizzata già nella prossima stagione sportiva 2024-25.

“L’Olympia compie i suoi primi 40 anni – prosegue il presidente Biscotto – ma non dobbiamo dimenticare che la pallacanestro a Comiso è nata nel 1922 con la società sportiva C.S. Diana poi seguita dalla Società Sportiva Ardens e dalla Pro Loco. La pallacanestro, insomma, è storia a Comiso e non a caso anche oggi resta lo sport più praticato e preferito in città”.

Salva