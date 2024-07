Protezione Civile da inserire a scuola, proposta dell’On. Abbate

“La Protezione Civile deve diventare materia di studio nelle nostre scuole a partire dalla primaria. Ed è per questo che avvierò una interlocuzione con l’Assessore competente affinchè vengano inserite delle ore extracurriculari dedicate alla pratica della protezione civile a tutti i livelli”. E’ stato il commento dell’Onorevole Ignazio Abbate in occasione del primo giorno di attività del campus estivo riservato a studenti delle scuole medie superiori di Modica, organizzato dal Gruppo Volontari della Protezione Civile di Modica. “Colgo l’occasione dell’apertura di questo nuovo corso per sostenere l’importanza di inculcare nelle giovani generazioni i valori rappresentati dal volontariato nella Protezione Civile. In questa settimana nella quale i ragazzi vivranno a 360° cosa vuol dire far parte della Protezione Civile, dormendo e mangiando all’interno del campo base di Modica oltre che confrontandosi con tutte le forze dell’ordine che fanno parte dell’apparato come Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia Forestale. Avranno modo di capire cos’è il Piano Comunale della Protezione Civile, come funzionano i soccorsi e le normali attività quotidiane. A mio avviso sono tutte “materie” che meriterebbero di essere insegnate tra i banchi delle scuole siciliane perché è anche superfluo sottolineare quante volte l’intervento della Protezione Civile è stato determinante negli ultimi anni in casi di grave pericolo per la popolazione. Imparando da giovani questi principi la Protezione Civile diventerà sempre più forte, sempre più radicata nella gente”.

Salva