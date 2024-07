Ragusa. Estate di teatro, eventi e formazione con la Bottega dell’Attore

Ritorna quest’estate la “Bottega spazio aperto 2024”, ovvero il programma degli eventi della compagnia della Bottega dell’Attore di Germano Martorano. Una versione estiva da vedere e assaporare, in quanto prima di ogni spettacolo ci sarà la possibilità di un aperitivo. A parlarci meglio del fitto programma di eventi e spettacoli, il Direttore Artistico Germano Martorana.

Germano, un’estate piena di spettacoli. Un commento generale sul cartellone di eventi

Siamo testoni e siamo tornati anche quest’anno, la cornice meravigliosa nel cuore di Ragusa ci continua ad ispirare. Abbiamo voluto dare una varietà di spettacoli e di generi concentrandoci sul teatro. Ci faranno compagnia Sofocle, Shakespeare, Verga, toccheremo la commedia di Woody Allen. Vi racconteremo storie, tanti amici hanno voluto portare i loro lavori e tutto questo lo vivrete insieme ai protagonisti. “Bottega Spazio Aperto 24” sarà soprattutto formazione. Due workshop di recitazione, uno inserito all’interno del festival shakespeariano che ospitiamo anche quest’anno, e sarà condotto dal Maestro Matteo Tarasco per la prima volta a Ragusa sarà una masterclass a numero chiuso e porterà la messa in scena dello spettacolo Misura per Misura di William Shakespeare il 23 agosto e nei primi di settembre un workshop di commedia dell’arte condotto da Marzia Ciulla con messa in scena a metà settembre.

Si parte con la tragedia greca, Antigone, il 5-6-7 luglio. E’ stato semplice o difficile confrontarsi con un’opera così complessa?

Il progetto Antigone parte da uno studio fatto all’interno dei laboratori di formazione teatrale e quest’anno per questo progetto ci siamo affidati ad un amico fraterno nonché grandissimo professionista che è Giuseppe Ferlito. Ferlito con maestria da buon artigiano teatrale sta cucendo questo spettacolo e lo sta adattando alla cornice naturale ragusana. Non vediamo l’ora di debuttare.

Parlaci degli allievi e delle varie collaborazioni con altri registi

La Bottega negli anni è sempre stato luogo di inclusione e di espressione, ogni anno collaboriamo e apportiamo esperienza al nostro bagaglio. Non siamo mai stati un laboratorio autoreferenziale, il confronto con altri insegnanti e con altre metodologie è una cosa a cui abbiamo sempre creduto e puntato fin dal primo giorno.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nello stesso posto a Ragusa?

Si, nelle locandine c’è la possibilità di visionare la location e gli orari. Inoltre tutti gli eventi saranno anticipati da un piccolo aperitivo di benvenuto. Tengo a sottolineare che gli spettacoli sono autoprodotti, e proprio per questo voglio ringraziare il pubblico. Non abbiamo nessun patrocinio, né comunale né regionale. Solo tanto sudore, amore per il teatro e rischio. Quindi invitiamo il nostro pubblico a sostenerci in questa folle impresa.

Salva