Parcheggio via Mercè Madonna delle Grazie. Interrogazione di Spadaro

Il Consigliere comunale Giovanni Spadaro, con un’interrogazione, ha chiesto al Sindaco e all’assessore ai lavori pubblici, di sapere a che punto sono i lavori iniziati lungo la via Mercè per creare dei parcheggi per auto, come da foto allegate, ma poi pare sospesi e/o bloccati. Per tale ragione l’esponente del PD in consiglio comunale, chiede di sapere se i lavori di cui sopra:

 sono stati autorizzati dagli enti preposti;

 sono inseriti all’interno del progetto di riqualificazione del Sagrato della Madonna delle Grazie o si trovano inseriti nella Perizia di Variante;

 sono stati sospesi e/o bloccati e in tal caso per quali motivazioni.

Nella speranza, che almeno questa volta una risposta arrivi, visto che sulla questione del mancato riscontro alle interrogazioni, è dovuta intervenire la regione, tirando le orecchie all’amministrazione.

