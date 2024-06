Problemi siccità: Modica rischia di rimanere a secco

Nella pittoresca città di Modica, la carenza di acqua è diventata un problema urgente, l’amministrazione locale e la società “IBLEA ACQUE SPA” che gestiste il servizio idrico integrato sono nel mirino delle critiche. Il coordinamento cittadino Sud chiama Nord, Giovanni Cavallo si chiede: perché non sono state prese misure efficaci per affrontare questa emergenza? Apprendiamo da un comunicato di Iblea Acque che le sorgenti principali di “Cafeo” e”S.Pancrazio”, hanno visto un abbassamento del livello dell’acqua a causa delle scarse piogge. Tuttavia, la gestione delle risorse idriche sembra essere stata insufficiente. Le famiglie continuano a lottare con interruzioni nell’approvvigionamento, mentre le bollette aumentano. Il Coordinatore cittadino di Sud chiama Nord Giovanni Cavallo chiede: quali piani sono stati messi in atto per garantire l’accesso all’acqua? Che monitoraggio e manutenzione della rete idrica e’ stata fatta per individuare perdite, rotture o inefficienza? (ricordando che la manutenzione preventiva è essenziale per evitare sprechi e garantire un flusso costante di acqua). Perché non sono stati investiti fondi per migliorare le infrastrutture idriche? Perché non è stato sviluppato un piano a lungo termine per affrontare la crisi idrica, considerando cambiamenti climatici, crescita demografica e altre variabili? La crisi idrica non può essere ignorata, e cittadini meritano risposte. Speriamo che l’amministrazione e Iblea Acque ognuno per le sue competenze prendano provvedimenti immediati per risolvere questa situazione e assicurare un futuro sostenibile per Modica.

