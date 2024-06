Ragusa Città ad impatto positivo della Sicilia

Mesi fa Ragusa ha aderito al progetto Città ad Impatto Positivo della Sicilia, confermando l’impegno a favore delle persone più fragili.

Venerdì, nel corso di un’emozionante cerimonia al CEA Centro Educativo Alzheimer, alla presenza dei rappresentati di Comune di Ragusa, Cooperativa Sociale D&D, PMG Società Benefit per l’Impatto positivo e delle imprese private che hanno sostenuto il progetto è stato consegnato un veicolo Doblò XL dotato di pedana elettrica che permetterà il trasporto delle persone con disabilità motorie.

Durante l’incontro Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione, e le numerose aziende presenti sostenitrici del progetto, si sono confrontate sui temi della sostenibilità etica ed economica delle iniziative a favore della comunità e del territorio. Vivere in un luogo, amare la propria città vuol dire promuovere azioni che possano migliorare le condizioni di vita, lavoro, socialità di tutte e di tutti.

A settembre il progetto proseguirà con un percorso formativo dedicato a studentesse e studenti, grazie alla collaborazione con l’Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta di Ragusa.

Le ragazze e i ragazzi assisteranno ad una sessione formativa sull’Agenda 2030 ONU per conoscere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Attraverso la formazione, studentesse e studenti svilupperanno una consapevolezza critica su questioni globali come la povertà, l’uguaglianza di genere, l’energia pulita e l’azione climatica, con l’obiettivo di diventare cittadine e cittadini responsabili e ad impatto positivo.

Salva