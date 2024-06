Riccardo Capelli schiaccerà ancora per l’Avimecc Volley Modica

Quinta riconferma in casa Avimecc Volley Modica in vista del prossimo campionato di serie A3 di pallavolo.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, resta all’ombra del Castello dei Conti lo schiacciatore Riccardo Capelli. Il classe 2000, infatti, è arrivato in biancoazzurro nella stagione 2022/2023, dopo le esperienze accumulate con Vero Volley Monza, Aurispa Libellula Lecce e BCC Castellana Grotte.

Brianzolo di 198 centimetri, Riccardo Capelli ha dimostrato in questi anni il suo valore e non solo tecnico e la sua permanenza a Modica è stata voluta fortemente da tutto l’ambiente biancoazzurro.

“La riconferma di Riccardo Capelli – spiegano i dirigenti dell’Avimecc Volley Modica – non è stata mai in discussione da parte nostra. Riccardo sarà un nostro punto di forza anche per la prossima stagione e noi faremo affidamento alle sue doti tecniche e umane e alla sua esperienza accumulata in questi anni. Capelli – concludono – sarà per noi una risorsa preziosa per il prossimo campionato di serie A3 che ancora una volta si preannuncia molto competitivo”.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, Riccardo Capelli sarà una delle bocche di fuoco modicane e farà parte dello zoccolo duro della squadra voluto da coach Enzo Distefano.

“Sono molto contento di aver trovato l’accordo con la società e di rimanere per il terzo anno a Modica – dichiara Riccardo Capelli – L’Avimecc Volley Modica è stata per me una salvezza e ringrazierò sempre chi mi ha portato in questa bella realtà. Sono molto contento anche di avere ancora in squadra diversi compagni che come me sono stati riconfermati e anche degli atleti che so che la dirigenza sta trattando per rinforzare la squadra. Il prossimo campionato di serie A3 – continua – nel girone Blu, ci saranno tantissime squadre del Sud che giocheranno per la prima volta in serie A e questo sarà una grossa incognita perchè molte formazioni non le conosciamo del tutto, ma noi dobbiamo cercare sempre di mettere in atto la nostra pallavolo e puntare alla parte alta della classifica. Non ci dovremo accontentare e affrontare senza tentennamenti le big del nostro girone, partita dopo partita, settimana dopo settimana. Invito tutti i nostri tifosi a sostenerci, perchè – conclude lo schiacciatore dell’Avimecc Volley Modica – abbiamo visto già in passato quanto sia stato importante per noi il loro sostegno nelle gare decisive giocate al PalaRizza” .

