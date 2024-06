Modica Calcio. Settinieri: “Ci danno per sconfitti ma…”

Alessandro Settineri, tecnico del Modica, alla vigilia della gara di andata della finale play off contro il Pompei, ha dichiarato:

“Il Pompei è una squadra forte, che ha in organico calciatori di categoria superiore. Questo però non comporta nulla per quanto riguarda il nostro modo di operare, noi con molta umiltà proveremo a fare ciò che ci sappiamo fare bene. I ragazzi in settimana si sono allenati benissimo e sono consapevoli che possono farcela, anche se da fuori partiamo già battuti. Questo però per noi è solo uno stimolo. Il nostro valore aggiunto è la gente, difficilmente si vede uno stadio che riesce a spingere così tanto. Ce la giocheremo fino all’ultimo minuto con la consapevolezza che ci siamo anche noi”.

golsicilia

Salva