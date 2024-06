Vittoria, FDI: “Via Cavour abbandonata nel degrado”

“Quando chiude un’attività commerciale è sempre un grande dispiacere. Quando chiude un’attività storica che per circa quarant’anni è stata presente in via Cavour si perde un pezzo di storia, di identità di Vittoria. Ultima in ordine di tempo è l’edicola-libreria Piazzese che ha chiuso i battenti per sempre e ciò deve spingere questa amministrazione a una necessaria riflessione. Via Cavour non è più attrattiva, le attività chiudono, il degrado aumenta a vista d’occhio e i commercianti subiscono questa spirale negativa”.

A dirlo sono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi e Valeria Zorzi.

“Nei tre anni di amministrazione Aiello via Cavour ha subito una involuzione costante. Dopo gli anni del covid molti centri storici si sono rianimati: a Vittoria è accaduto l’opposto. Degrado, assenza di controlli, bivacchi, monopattini che sfrecciano costantemente, nessuna iniziativa del Comune per animare il nostro centro commerciale naturale, nessun evento e zero interventi per migliorare l’arredo urbano.”

Poi gli esponenti di FDI proseguono: “In consiglio comunale da mesi chiediamo risposte all’amministrazione avanzando anche proposte come il potenziamento immediato della Polizia Locale (più agenti equivale ad avere più controlli e quindi più sicurezza) e inoltre abbiamo proposto, sul modello di Comuni vicini, l’utilizzo della vigilanza privata specie nelle ore serali e notturne. Inoltre abbiamo sollecitato l’adozione di specifiche ordinanze anti bivacco e l’utilizzo di unità di Polizia Locale coadiuvata Protezione Civile per effettuare controlli sul territorio a tutela del decoro e dell’ambiente. Quante attività devono ancora chiudere prima di invertire questa tendenza? Non possiamo assistere alla desertificazione della via Cavour inermi”.

