Viabilità extraurbana al collasso a Pozzallo

I consiglieri comunali Valentina Sudano, Francesco Ammatuna e Franco Giannone sono i firmatari di una mozione da discutere in Consiglio Comunale a Pozzallo in merito alle gravissime condizioni in cui versa la viabilità extraurbana del comune rivierasco.

La perdurante chiusura della circonvallazione della Zona Industriale continua ad avere pesantissime ricadute anche sulla viabilità urbana atteso che, giornalmente, centinaia e centinaia di mezzi pesanti attraversano la cintura urbana di viale Asia e viale Europa come percorso alternativo alla circonvallazione, sicché si rendono necessari una serie di interventi urgenti e non più differibili.

I tre consiglieri evidenziano altresì come a tale situazione disastrosa si accompagnano il mancato inserimento dell’ammodernamento della S.P. 46 Ispica-Pozzallo nei fondi F.S.C., la mancata manutenzione della S.P. 67 Pozzallo – Santa Maria del Focallo e il ritardo nella gara di appalto per l’ammodernamento dello svincolo autostradale che collega alla circonvallazione della Zona Industriale, per cui chiedono la presenza nel consiglio comunale che verrà convocato del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa al fine di discutere ed individuare tempi e modi di risoluzione dei problemi di viabilità di cui sopra.

