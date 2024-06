Vittoria. Ordinanza acconciatori ed estetiste, la Cna ottiene un incontro urgente col sindaco

L’ordinanza sindacale che disciplina gli orari delle attività di acconciatori ed estetista sta creando confusione e anche una certa preoccupazione nelle due categorie. Lo dice la Cna comunale di Vittoria dopo il provvedimento assunto dall’amministrazione comunale. “Prima di pubblicare l’atto – è sottolineato ancora dall’organizzazione di categoria – sarebbe stata cosa buona e giusta confrontarsi con le associazioni di settore. Condividiamo l’urgenza di “regolare le emissioni sonore musicali”, ma è un fatto isolato che non può coinvolgere le due categorie nella loro interezza. Serve una revisione dell’atto e servirebbero dei nuovi regolamenti che tengano conto delle norme nazionali che dal 2004 in poi sono intervenute. Pertanto, abbiamo chiesto un incontro al sindaco, incontro per individuare soluzioni all’intoppo creato dall’atto”. L’appuntamento si terrà oggi pomeriggio alle 17 presso la sede municipale.

