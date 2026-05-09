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Cronaca | Modica

Paura al Polo Commerciale di Modica: principio d’incendio in un edifici di uffici

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MODICA, 09 Maggio 2026 – Mattinata di apprensione oggi sulla Via Sorda-Sampieri. Un principio di incendio ha interessato l’edificio situato nei pressi della rotatoria della Galleria Solaria, struttura che ospita numerosi uffici professionali, studi medici e una farmacia.
Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sono sprigionate dal vano tecnico situato sul tetto della struttura. Non appena il fumo è diventato visibile, è scattato immediatamente il protocollo di sicurezza: l’edificio è stato evacuato in pochi minuti e decine di persone, tra professionisti, pazienti e clienti della farmacia, si sono riversate in strada in attesa dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco supportati da una volante della Polizia. Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state circoscritte e domate prima che potessero propagarsi ai piani inferiori o causare danni strutturali significativi.
Dai primi rilievi effettuati dai tecnici del 115, sembra che l’origine del rogo sia riconducibile a un cortocircuito. Il malfunzionamento di un condizionatore d’aria avrebbe innescato la scintilla iniziale all’interno del vano tecnico.

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