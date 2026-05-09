Scicli, il libro dei sogni: “Non servono milioni, serve la testa”

SCICLI, 09 Maggio 2026 – A Scicli succede una cosa curiosa: invece di parlare di ciò che si può fare domani mattina, c’è chi preferisce salire in cattedra e annunciare con tanta prosopopea la realizzazione di un parquet al Geodetico (obsoleto e fuori norma) e di una piccola tribuna con relative opere di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari al campo sportivo “Ciccio Scapellato”. Progetti utili, per carità, ma ci vuole altro.

A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che aggiunge: “Ma qui sembra diventato un modo elegante per non decidere nulla.

Perché poi, quando si scende dalle parole ai fatti, il silenzio è assordante.

Ce ne fosse uno che dica: dobbiamo restituire ai donnalucatesi, il palazzetto tensostatico di Contrada Fabiano-Dammusi.”

“Favoriamo – prosegue Scimonello – davvero l’apertura della Villa Comunale e rendiamola fruibile e accessibile a tutti.

Pensiamo seriamente a un progetto per mettere in sicurezza l’incrocio di Via Ospedale, angolo Via Colombo, e rendiamolo sicuro a cittadini e automobilisti.

Rendiamo Scicli bella e pulita, che faccia esclamare: “che bella citta”.

Partiamo da qui.

Idee concrete, misurabili, visibili.

E invece no.

Si parla di bandiera blu… e poi?

Vai lì e non trovi servizi adeguati e degni di questo nome.

Più che un invito a fermarsi, sembra una prova di sopravvivenza tra alghe e precarieta’ .

Turismo? Certo che è possibile.

Ma serve qualcuno che dica “facciamo così”, non “vedremo”.

Cultura?

Mancano le idee per promuovere il territorio come paradiso del cibo e del vino, creando un legame forte tra cultura, cibo e turismo.

È questa la visione dei politici nostrani?

Nel frattempo – ribadisce Scimonello – la città resta disadorna, sporca, senza un fiore. All’ingresso della città non c’è nemmeno un “Benvenuti a Scicli” che ti faccia sentire arrivato in un luogo che ha qualcosa da raccontare, che si presenta adeguatamente.

Il punto è semplice: meno statisti, più amministratori.

Meno parole, più scelte.

Perché qui il rischio è che il “libro dei sogni” continui a riempirsi… mentre la realtà resta ferma alla prima pagina.

Il problema è che i sogni non trattengono le persone. I fatti sì.

Non servono milioni, serve la testa – termina Guglielmo Scimonello”.

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