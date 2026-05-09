A Modica il varo delle Bandiere Verdi 2026: il mare italiano si fa a misura di bambino

MODICA, 09 Maggio 2026 – Mentre la bella stagione avanza a passi rapidi e il mondo della scuola entra nel suo mese clou, quello che accompagna gli studenti verso la fine delle lezioni e il termine di un intero anno di fatiche, si accende nelle famiglie il desiderio di pianificare le prossime vacanze estive. Ma come orientarsi nella vasta offerta dei litorali italiani? Per chi ha figli al seguito, la risposta è in arrivo con una mappa dettagliata del mare “family friendly”. Quest’anno, il cuore pulsante di questa importante iniziativa batterà in Sicilia: sarà infatti la città di Modica, perla del barocco, a fare da madrina all’evento.L’appuntamento istituzionale è fissato per mercoledì 27 maggio, quando l’aula consiliare del Municipio modicano ospiterà l’incontro ufficiale per svelare l’elenco completo delle spiagge insignite della Bandiera Verde 2026. In questa sede prestigiosa verranno annunciate sia le località riconfermate per i loro alti standard, sia le nuove entrate che, per la prima volta, si fregiano di questo titolo. A presentare i dati, alla presenza delle massime autorità locali e regionali, sarà il professor Italo Farnetani, pediatra di chiara fama, fondatore e coordinatore instancabile di questa ricerca che dura ormai da quasi due decenni.Ma cosa rende la Bandiera Verde così speciale rispetto ad altri riconoscimenti? La risposta risiede nel suo rigore: si tratta dell’unico vessillo assegnato esclusivamente dai “camici bianchi” dei piccoli. Il progetto, nato nel lontano 2008, giunge quest’anno al suo 19esimo anno di vita, forte di una metodologia scientifica che non accetta compromessi. La selezione si basa infatti sulle indicazioni di ben 3.238 pediatri, sia italiani che stranieri, che valutano i litorali non per la moda del momento, ma per parametri oggettivi: pulizia delle acque, fondali bassi e degradanti, presenza di sabbia per il gioco, aree di ristoro e servizi di assistenza.”Quest’anno – ha spiegato il professor Farnetani – vista l’altissima presenza di piccoli turisti stranieri nel Belpaese e la dimensione sempre più internazionale dell’iniziativa, abbiamo introdotto una novità: la Bandiera Verde sarà disponibile anche in lingua inglese”. Questo passaggio sottolinea quanto il brand del turismo pediatrico italiano sia diventato un punto di riferimento globale. L’importanza del riconoscimento si fonda proprio sulla sua natura professionale: una guida sicura per i genitori, costruita da chi si occupa quotidianamente della salute e dello sviluppo dell’infanzia.Dalle prime anticipazioni sull’elenco 2026, emergono dati entusiasmanti per il Sud Italia. Calabria e Sicilia continuano a dominare la scena, allungando il distacco rispetto alle altre regioni. Le scelte dei pediatri consolidano e ampliano il primato di queste due terre, confermandole come le regine indiscusse per numero di spiagge adatte ai bambini. Tuttavia, anche il Centro Italia tiene il passo: l’Abruzzo, ad esempio, mantiene con orgoglio il record nazionale per densità di località insignite rispetto alla lunghezza della costa.Un altro tema centrale della presentazione a Modica riguarderà la filosofia del viaggio. Le indicazioni dei pediatri mostrano infatti che le mete lontane non sono affatto controindicate per i più piccoli, sfatando vecchi miti. “Al contrario – analizza Farnetani – il viaggio verso luoghi distanti viene considerato uno stimolo positivo alla crescita emotiva e cognitiva, grazie alla possibilità di confrontarsi con nuovi paesaggi, abitudini diverse e stili di vita stimolanti”. In questo scenario, l’aereo si conferma il mezzo prediletto e consigliato dai medici per le grandi distanze, garantendo velocità e comfort anche per i neonati.La famiglia delle spiagge amiche dei bimbi continua inoltre a guardare oltre i confini nazionali. Tra le novità più attese ci sono tre nuove Bandiere Verdi in Africa, che si aggiungono alle località estere già premiate in passato. Questo rafforza la dimensione intercontinentale di un progetto che partendo dall’Italia, e passando per l’eccellenza di Modica, punta a creare una rete globale di sicurezza e benessere per le vacanze dei più piccoli. Dopo il lancio ufficiale in terra siciliana, il percorso si concluderà l’11 luglio 2026 con la cerimonia di consegna dei vessilli a sindaci e ambasciatori nella città di Termoli.

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