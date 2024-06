Cuba. Flotta navale russa approderà all’Avana tra il 12 e il 17 giugno

I Ministeri delle Forze Armate Rivoluzionarie e degli Affari Esteri di Cuba hanno annunciato giovedì che tra il 12 e il 17 giugno avrà luogo una visita ufficiale al porto dell’Avana da parte di un distaccamento navale della Federazione Russa. Ne fanno parte secondo la inoltrata del Ministero degli Esteri cubano, da quattro navi: la fregata “GORSHKOV”, il sottomarino a propulsione nucleare “KAZAN”, la petroliera della flotta “PASHIN” e il rimorchiatore di salvataggio “NIKOLAI CHIKER”. La nota chiarisce che “nessuna delle navi trasporta armi nucleari, quindi il loro scalo nel nostro Paese non rappresenta una minaccia per la regione”. L’America Latina e i Caraibi sono una zona di pace e Cuba è firmataria del Trattato di Tlalteloco. Inoltre il Ministero ricorda che “le visite di unità navali di altri paesi sono una pratica storica del governo rivoluzionario con le nazioni che mantengono relazioni di amicizia e collaborazione”. D’altra parte, annuncia che “durante il loro soggiorno, i marinai russi svolgeranno un programma di attività che include visite di cortesia al capo della Marina della Guerra Rivoluzionaria e al governatore dell’Avana. Visiteranno anche luoghi di interesse storico e culturale”, un programma tipico di tutte le navi e i gruppi navali che visitano la città. È emerso che l’amministrazione Biden non vede questo tipo di attività come una minaccia. Le visite dei distaccamenti navali russi sono state comuni nella regione delle Americhe, in particolare tra il 2013 e il 2020, poco prima della pandemia di Covid-19.

