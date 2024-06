Attivata la seconda TAC all’ospedale di Modica nei locali del Pronto Soccorso

A conclusione dell’iter perfezionato in questi giorni dal Servizio Tecnico aziendale diretto da Pasquale Amendolagine, con la consegna della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ai Vigili del Fuoco, l’ASP di Ragusa comunica l’attivazione della nuova TAC al Pronto Soccorso dell’ospedale di Modica. L’investimento rientra fra quelli previsti dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), componente ‘Grandi apparecchiature sanitarie’, e ha riguardato, al contempo, l’adeguamento di locali dell’ex spogliatoio del P.O. “Maggiore-Baglieri” che ospitano l’importante strumento di diagnostica.

“L’attivazione della seconda apparecchiatura specialistica – dice il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – segue di qualche mese l’attivazione di una prima TAC di ultima generazione nel reparto di Radiologia. In questo modo saremo in grado di implementare le prestazioni in materia di diagnostica per immagini, anche nell’ambito dell’emergenza-urgenza, e venire incontro alle richieste di assistenza da parte dei pazienti, nella prospettiva di una riduzione delle liste d’attesa”.

