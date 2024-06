Comiso. Encomio del Sindaco per il pensionamento del Sovrintendente Capo della Polizia Scollo

“Anagraficamente giovane ancora, ma già pronto per il pensionamento, saluto il Sovrintendente Capo, Rosario Scollo, conosciuto dall’interà comunità come Saro – dichiara il primo Cittadino di Comiso-. Anche un encomio e un elogio da parte mia, per il meritevole servizio svolto in questi anni.Ma ancor più – aggiunge Maria Rita Schembari – vorrei dire della particolare amicizia quarantennale che mi lega a lui e che non voglio tacere. Dal primo momento in cui sono diventata sindaco, mi ha dato il suo numero personale, mettendosi a mia completa disposizione, e quindi a disposizione dell’intera cittadinanza, perchè sapeva già che quando lo avrei chiamato , l’avrei fatto a vantaggio della comunità tutta di Comiso che Saro Scollo ha servito sempre con assoluto senso del dovere, rispetto delle Istituzioni e affetto. Il che, anche in un lavoro così delicato come quello che svolge la Polizia di Stato, non è sicuramente un ingrediente che guasti. Gli devo quindi il mio personale ringraziamento e il mio abbraccio affettuoso per questa nuova fase della sua vita, in cui potrà dedicarsi alle sue passioni”. (nella foto, il terzo da sinistra)

Salva