Ponte Ippari. Anche Italia Viva Vittoria al sit in di protesta

L’associazione “La Voce di Scoglitti” ha promosso sabato scorso un sit in di protesta nei pressi della foce del fiume Ippari lungo la spiaggia di Cammarana al fine di manifestare l’esigenza di tutta la comunità scoglittiese di non restare isolati dal resto delle località turistiche di maggior interesse della provincia di Ragusa dopo la caduta del ponte che collega Scoglitti al museo di Kamarina. Italia Viva ha fornito la propria adesione all’iniziativa, partecipando alla stessa in modo convinto.

“Abbiamo partecipato con molto interesse e siamo contenti dell’invito fattoci dall’associazione – dice Valentina Tagliarini, segretaria di Italia Viva Vittoria Scoglitti – perché capiamo i motivi della protesta e sappiamo quanto sia deleterio per la città tutta questa forma di isolamento che, a quanto pare, non preoccupa le istituzioni. Avvieremo un’interlocuzione con il Libero consorzio e il Comune di Ragusa per cercare di assicurare maggior sostegno a questa causa che non può restare irrisolta”.

Tra gli interventi che si sono susseguiti durante il sit in anche quello di Marco Dezio, rappresentante di Italia Viva Scoglitti: “Da tempo questa situazione preoccupa la comunità di Scoglitti, sappiamo che a doversene occupare dovrebbe essere l’ex Provincia insieme con il Comune di Ragusa ma finora tutto tace e per quanto ne sappiamo non sono previsti nemmeno fondi per la sistemazione del ponte. L’amministrazione comunale di Vittoria dovrebbe farsi carico di sollecitare le istituzioni deputate ad interessarsene ma anche lì non riscontriamo grande interesse, oltre a qualche proclama caduto nel vuoto, non sentiamo la vicinanza necessaria. Una soluzione potrebbe essere quella di rendere percorribile via Della Fratellanza, strada che collega la zona della spiaggia di Cammarana alla Sp 105 Scoglitti – Santa Croce Camerina, soluzione che potrebbe servire nell’immediato a ricollegare Scoglitti al resto della provincia, dando nuova linfa vitale al turismo della città”.

