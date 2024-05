Morto l’ex preside dell’Istituto Alberghiero Grimaldi di Modica Enzo Bonomo

E’ morto Enzo Bonomo ex preside dell’Istituto Alberghiero Grimaldi di Modica, e compagno della Dirigente scolastica dell’istituto G. Albo Giovanni XXIII Antonella Grana. Il decesso pare sia avvenuto per avvelenamento da erbe raccolte e consumate in famiglia. A essere coinvolta nell’avvelenamento anche la dirigente Grana, che da indiscrezioni, pare avessero mangiato la mandragola scambiandola per cicoria o qualcosa di simile. Purtroppo ad avere la peggio è stato proprio l’ex preside, già affetto da qualche patologia, mentre la Dirigente scolastica é stata ricoverata in ospedale per evitare conseguenze peggiori.

