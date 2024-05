Ispica. Martedì spettacolo teatrale conclusivo del progetto “Arte di ogni genere” presso l’Istituto Da Vinci

Martedì 4 giugno alle ore 20:00 presso il cortile interno dell’Istituto Da Vinci a Ispica, avrà luogo lo spettacolo teatrale dal titolo “In piedi Signori davanti ad una donna”.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del progetto “Arte di ogni genere” realizzato con il contributo della Regione Sicilia, Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, che ha visto i ragazzi dell’Istituto Leonardo da Vinci coinvolti in attività laboratoriali di Scrittura creativa, Arte, Musica e Teatro.

Attività informative, formative e incontri propedeutici di sensibilizzazione con i volontari dei Centri antiviolenza, con la Polizia di Stato, con gli psicologi e professionisti del Consultorio Familiare Ispica Pozzallo, hanno caratterizzato questo anno scolastico.

Alla presenza della Dirigente scolastica, Prof.ssa Veronica Veneziano, del personale scolastico, delle famiglie e dei partner del progetto, gli alunni coinvolgeranno gli spettatori in una riflessione corale su tutti quei comportamenti “al limite”, preludio di forme discriminatorie e su come contrastare tutte le forme di violenza, soprattutto in riferimento alla differenza di genere e nello specifico nel rispetto della figura femminile.

