L’Avimecc Volley Modica chiude la stagione delle formazioni under 17, under 19 e serie D

Dopo aver chiuso la stagione 2023/2024 da protagonisti con l’accesso alla fase nazionale (per quanto riguarda la Under 19), la semifinale regionale per la Under 17 e la conquista della serie C, ieri sera con la cena in un noto ristorante della città, si è chiusa ufficialmente la stagione delle formazioni giovanili dell’Avimecc Volley Modica.

Alla serata erano presenti, oltre ai ragazzi che hanno fatto parte dei roster delle tre squadre, il presidente Ezio Aprile, il suo vice Antonio Amore, il Direttore Generale Luca Leocata, i dirigenti Danilo Incatasciato,Giovanni Ragusa e Tino Brullo, il team manager Piero Turlà e i tecnici Ciccio Italia, Vincenzo Nastasi, Enzo Distefano, Salvo Nicastro e Enzo Sgarlata e l’addetto stampa Claudio Abbate.

Una stagione esaltante che oltre agli ottimi risultati ottenuti, ha visto la crescita esponenziale di molti giovani che grazie alle “cure” di coach Italia, di Vincenzo Nastasi e la supervisione di coach Enzo Distefano e del suo secondo Salvo Nicastro, sono riusciti a dimostrare il loro valore.

Il tutto dietro la “regia” del responsabile Giorgio Scavino vero e proprio motore delle tre formazioni che hanno regalato al sodalizio biancoazzurro tante soddisfazioni.

“Quella di ieri sera – commenta Giorgio Scavino – è stata la sintesi di una stagione ottima, dove con i nostri giovani del vivaio abbiamo ottenuto la promozione in serie C, con una squadra composta tutta da under, la partecipazione alla fase nazionale con la formazione under 19, dove abbiamo rappresentato la Sicilia, ma la vera sorpresa è stata la formazione under 17, che dopo aver vinto la fase territoriale, si è spinta fino alla semifinale regionale uscendo contro la formazione più forte e superando ogni aspettativa. Quella che si è conclusa – continua – quindi, ci porta un bilancio positivo, reso possibile dal grande lavoro dei tecnici, da Ciccio Italia a Vincenzo Nastasi, da Nunzia Martino al professore Iemmolo che hanno lavorato con questi ragazzi, dietro la supervisione del tecnico della prima squadra Enzo Distefano, del suo vice Salvo Nicastro e di tutto il loro staff e la preziosa consulenza di Enzo Sgarlata e Salvatore Monaco. Ieri, tuttavia, abbiamo voluto trascorrere una serata in totale relax perchè anche i dirigenti presenti hanno condiviso un momento che è la sintesi di una stagione meravigliosa. Il nostro obiettivo futuro – conclude Giorgio Scavino – è di continuare con rinnovato entusiasmo e cercare di ripetere quanto di buono abbiamo fatto quest’anno e su questo stiamo già iniziando a lavorare per cercare di confermarci e poi magari strada facendo di migliorarci”.

La serata si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo e l’arrivederci alla prossima stagione.

